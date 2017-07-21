Путин рассказал, чем для него является успех

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Путин рассказал, чем для него является успех

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

В ходе встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи президент России Владимир Путин рассказал, что для него значит успех.

— Успех для меня — это возможность воспользоваться результатами достижения какой-то цели. Возможность воспользоваться результатами решения какой-то задачи, — сказал российский лидер.

Глава государства также отметил, что успех — это возможность воспользоваться этими результатами или самому, или сделать так, чтобы это мог сделать кто-то ещё.

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