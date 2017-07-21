Российский лидер отметил, что во многих странах у женщин есть проблема с доступом к образованию.

Во время встречи со школьниками в сочинском центре "Сириус" президент РФ Владимир Путин рассказал о своём отношении к феминизму.

— Феминизм зародился достаточно давно, и зародился он как движение по защите прав женщин. Изначально и в целом здесь нет ничего плохого, наоборот, я считаю, что это правильное, хорошее направление, — заявил глава государства.

Путин отметил, что на международном уровне один из главных вопросов — это образование девочек.

— Во многих странах мира это огромная проблема: девочек не допускают к образованию в силу различных религиозных проблем, связанных с традициями и культурой. И вот я, например, разговаривал с одним из своих коллег, которого я очень уважаю, из мусульманской страны, и он говорил: "Ну, что же мы сделаем? Своими руками отсекаем такой пласт возможностей — девочкам не даём и женщинам не даём возможности получить образование хорошее", — рассказал российский лидер.

По словам Путина, такой проблемы в России нет, но есть другие. Например, средняя зарплата у женщин по сравнению с заработной платой мужчин.

— Она характерна не только для нас, если мы посмотрим на страны Евросоюза, то там то же самое: там средний уровень зарплаты женщин ниже, — пояснил глава государства. — Это статистика голая.

Путин отметил, что заниматься этим вопросом нужно, но при этом не стоит сходить с ума.

Напомним, что президент России Владимир Путин ответил на вопросы школьников в сочинском центре "Сириус".