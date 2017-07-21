Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Параллельно увольнению Дональд Трамп назначил на пост директор Белого дома по связям с общественностью финансиста Скарамуччи.

Президент США Дональд Трамп утвердил отставку Шона Спайсера с поста пресс-секретаря Белого дома. В то же время на место директора Белого дома по связям с общественностью был назначен советник американского президента, финансист из Нью-Йорка Энтони Скарамуччи. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как ранее сообщал Лайф, представители американских СМИ отметили, что за последнее время значительно снизилось количество брифингов официального представителя Белого дома. Позднее главный политстратег в администрации Трампа Стивен Бэннон заявил, что количество пресс-брифингов снизилось из-за того, что Шон Спайсер набрал вес.

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