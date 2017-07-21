Освобождённые жители Ракки сжигают бурки и сбривают бороды

Люди рассказали о том, что им пришлось пережить за то время, когда в городе были боевики.

Освобождённые от боевиков ИГИЛ* жители Ракки сжигают бурки и бреют бороды, передаёт Daily Mail. Люди были освобождены сирийскими повстанцами. Некоторые рассказывают, как тяжело было в городе: им пришлось пережить смерть родителей, детей и мужей.

— Они убили моего отца. Они убили моего мужа. Они выстрелили из миномёта в наш дом, муж был на улице. Он был ранен и умер, — говорит женщина с двумя детьми.

— Они убили моего сына, потому что он не хотел молиться. В течение целой недели они не разрешали нам забрать его тело, — говорит ещё одна женщина.

Ранее Лайф писал о том, что при наступлении в Ракке сирийские войска отбили у ИГИЛ более 40 нефтяных вышек.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.