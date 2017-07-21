Путин пожелал удачи Кирсану Илюмжинову на выборах президента ФИДЕ

Отмечается, что основным конкурентом Илюмжинова будет известный советский и российский шахматист Гарри Каспаров.

Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи Кирсану Илюмжинову на выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), где его конкурентом будет Гарри Каспаров.

Илюмжинов рассказал главе государства, что задача федерации — довести число играющих в шахматы до миллиарда человек, и отметил, что следующие выборы президента ФИДЕ состоятся в сентябре.

Путин ответил, что Илюмжинов справляется со своими обязанностями.

Илюмжинов также напомнил, что на выборах 2014 года за Гарри Каспарова было 60 стран, в то время как за него — 110.

Выборы президента Международной шахматной федерации состоятся в сентябре 2018 года в Грузии.