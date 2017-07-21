Шпинат в зубах, Гитлер и плохая память на имена. Чем запомнился Шон Спайсер

Сегодня стало известно, что пресс-секретарь Белого дома подал в отставку, поскольку категорически не согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи на должность одного из своих замов. Шон Спайсер занимал свой пост всего семь месяцев, но за это время успел стал участником не одного скандала. Лайф вспомнил самые яркие из них.

В первый же свой рабочий день Шон Спайсер допустил грубый ляп, сказав, что на инаугурации Трампа присутствовало больше людей, чем у Барака Обамы. Ряд достоверных источников, включая представителя транспортного ведомства Вашингтона, опровергли это утверждение, и в результате имя Спайсера превратилось в мем: целый месяц пользователи "Твиттера" постили явные небылицы, сопровождая эти записи фотографией пресс-секретаря Белого дома.

"I have too got a girlfriend, you don't know her, she goes to another school, I met her on holiday." pic.twitter.com/9Avt8VukJP — Seb Patrick (@sebpatrick) 22 января 2017 г.

"У меня тоже есть девушка, просто вы её не знаете, потому что она ходит в другую школу, я встретил её на каникулах".

Есть на совести Спайсера довольно грубая политическая ошибка. На одном из брифингов он сравнил президента Сирии Башара Асада с Гитлером. Он заявил, что даже фюрер "не опускался настолько", чтобы использовать химическое оружие, которое, по предположению США, использовали власти Сирии против своих граждан в Идлибе. Позднее он не раз публично принёс извинения за это высказывание и признал, что этим подвёл своего шефа — президента Дональда Трампа.

Кроме того, Спайсер был пойман на вранье, когда сам вёл борьбу с "фейковыми" СМИ. В феврале он обрушился с критикой на газету New York Times за "фейковые новости" и, в частности, заявил, что у президента США Дональда Трампа нет халата, о котором написала газета. В тот же вечер репортёры издания выложили в "Твиттере" сразу несколько фотографий Трампа в халате. Снимки превратились в вирусные, а у халата президента США даже появились свои аккаунты в соцсетях, которые просуществовали несколько недель.

Donald Trump would never wear a bathrobe. pic.twitter.com/uGo1unhwE6 — John Aravosis (@aravosis) 7 февраля 2017 г.

Плюс ко всему, у Шона Спайсера оказалась плохая память на имена. Однажды пресс-секретарь Белого дома назвал премьер-министра Канады Джо, хотя на самом деле главу правительства зовут Джастин Трюдо. Кроме того, Спайсер дважды назвал премьера Австралии Малкольма Тернбулла Малкольмом Трамблом.

Внешний вид экс-чиновника американской администрации тоже не является дополнительным козырем в его колоде. Не так давно главный политстратег в администрации Трампа Стивен Бэннон заявил, что количество пресс-брифингов снизилось из-за того, что Спайсер потолстел.

Или вот ещё случай: однажды пресс-секретарь Белого дома стал объектом для шуток после того, как выступал на брифинге с застрявшим в зубах шпинатом.

The rotting food in @PressSec Sean Spicer's teeth is distracting and makes it hard to absorb today's WH misinformation. ;^P pic.twitter.com/oPaA0ziGKN — Jim Carrey (@JimCarrey) 27 марта 2017 г.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома известен тем, что "съедает" по 2,5 пачки жвачки до полудня. Журналисты всерьёз обеспокоены, что увлечение жевательной резинкой может негативно отразиться на здоровье Шона Спайсера. Ведь медики утверждают, что передозировка определённых ингредиентов вызывает у любителей "Орбита" выраженный слабительный эффект.

Прославился Спайсер и довольно эксцентричной манерой говорить. Из-за этого он неоднократно становился объектом пародий. Но автором, пожалуй, самой удачной из них стала известная голливудская актриса Мелисса Маккарти. Свой скетч он представила в одном из выпусков Saturday Night Live на канале NBC.

Кстати, сам Спайсер на пародию не обиделся и назвал её частью американской культуры.