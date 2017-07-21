Путин провёл заседание попечительского совета центра "Сириус" в Сочи

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Путин провёл заседание попечительского совета центра "Сириус" в Сочи

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Российский лидер отметил, что образовательный центр не вмещает всех одарённых детей, поэтому надо развивать такие структуры в регионах.

После "Недетского разговора" с российскими школьниками президент Владимир Путин провёл встречу попечительского совета образовательного центра для одарённых детей "Сириус".

<p>Фото: ©L!FE/Александр Юнашев</p>

Российский лидер заявил, что центр не вмещает всех талантливых школьников.

— Поэтому следующий этап — развитие подобных структур в регионах, — отметил Путин.

Ранее глава государства провёл встречу с воспитанниками "Сириуса" и ответил на их вопросы.

"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Сам российский лидер также является председателем попечительского совета.

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