Путин провёл заседание попечительского совета центра "Сириус" в Сочи

После "Недетского разговора" с российскими школьниками президент Владимир Путин провёл встречу попечительского совета образовательного центра для одарённых детей "Сириус".
Российский лидер заявил, что центр не вмещает всех талантливых школьников.
— Поэтому следующий этап — развитие подобных структур в регионах, — отметил Путин.
Ранее глава государства провёл встречу с воспитанниками "Сириуса" и ответил на их вопросы.
"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Сам российский лидер также является председателем попечительского совета.
- Популярные
- По времени