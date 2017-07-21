При авиаударе вертолётов НАТО погибло 17 афганских солдат

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При авиаударе вертолётов НАТО погибло 17 афганских солдат

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Фото: ©REUTERS/Omar Sobhani

По предварительной информации, авиация военного блока совершила бомбардировку по ошибке.

По меньше мере 17 афганских солдат стали жертвами авиаудара вертолётов НАТО на юге Афганистана. Информацию об этом предоставил штаб операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО. Сообщается, что обстрел вёлся по ошибке по посту на пункте безопасности

— Мы можем подтвердить, что местные военнослужащие из сил безопасности, действующие совместно с правительственными силами Афганистана, были убиты в результате авиаудара в районе Герешк в провинции Гильменд, — говорится в сообщении.

Представители штаба Североатлантического альянса отметили, что по данному факту начато расследование.

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