Актёров сериала "Улица Коронации" эвакуировали со съёмок

В помещении сработала пожарная сигнализация, однако выяснилось, что возгорание не представляло опасности для жизни.

На месте съёмок британского сериала "Улица Коронации" в Траффорде эвакуировали актёров после того, как в помещении сработала пожарная сигнализация. Как сообщает Mirror, пожарная тревога длилась три минуты.

Выяснилось, что возгорание было небольшим и не представляло угрозы для жизни присутствующих. Оно было ликвидировано до того, как на место происшествия прибыли пожарные.

"Улица Коронации" — британский телесериал, стартовавший 9 декабря 1960 года. 19 ноября 2012 года была показана 8000-я серия телеэпопеи. Декорации сериала использовались в клипе группы Queen на песню I Want to Break Free.