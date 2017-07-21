Взрыв прогремел в центре Лондона, на Рассел-сквер, передают местные СМИ. По предварительным данным, речь идёт о контролируемом подрыве правоохранителями подозрительного предмета.
BREAKING: Russell Square evacuated - 'loud explosion' heard in central Londonhttps://t.co/gcu70JUzGA pic.twitter.com/EwG76aZpSb— RightNewsUK (@RightNewsUK) 21 июля 2017 г.
Ранее сообщалось, что Британский музей, расположенный в этом районе, был эвакуирован по рекомендации полиции. Подробностей полиция не приводила.
- Популярные
- По времени