Взрыв прогремел в центре Лондона

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Взрыв прогремел в центре Лондона

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Фото: © РИА "Новости"/Адекса Макнотон

Известно, что сотрудники правоохранительных органов провели эвакуацию людей из района, где произошёл инцидент.

Взрыв прогремел в центре Лондона, на Рассел-сквер, передают местные СМИ. По предварительным данным, речь идёт о контролируемом подрыве правоохранителями подозрительного предмета.

Ранее сообщалось, что Британский музей, расположенный в этом районе, был эвакуирован по рекомендации полиции. Подробностей полиция не приводила.

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