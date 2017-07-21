Известно, что сотрудники правоохранительных органов провели эвакуацию людей из района, где произошёл инцидент.

Взрыв прогремел в центре Лондона, на Рассел-сквер, передают местные СМИ. По предварительным данным, речь идёт о контролируемом подрыве правоохранителями подозрительного предмета.

Ранее сообщалось, что Британский музей, расположенный в этом районе, был эвакуирован по рекомендации полиции. Подробностей полиция не приводила.