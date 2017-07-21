TMZ: Честер Беннингтон сознательно повторил метод суицида Криса Корнелла

В картине смерти двух друзей совпало всё: и положение тела, и место трагедии, и некоторые другие признаки, которые мы не можем описывать здесь в связи с законом "О СМИ".

Таблоид TMZ, который накануне разбил сердца фанатов Linkin Park, первым сообщив о самоубийстве Честера Беннингтона, в деталях изучил картину смерти рок-музыканта.

Журналисты пришли к выводу, что Честер сознательно и точно скопировал способ суицида с той трагедии, которая произошла с его близким другом Крисом Корнеллом.

В картине смерти двух друзей совпало всё: и положение тела в момент смерти, и то место в помещении, где музыканты решили свести счёты с жизнью, и орудие убийства, и отсутствие в обоих случаях предсмертных записок, и некоторые другие признаки, которые мы не можем описывать здесь в связи с законом "О СМИ".

Как сообщалось ранее, фронтмен рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга Криса Корнелла, который совершил самоубийство в мае. Честеру был 41 год.