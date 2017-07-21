Путин согласился на предложение сделать его "Волгу" беспилотной

Президент РФ Владимир Путин согласился на предложение воспитанника центра "Сириус" превратить один из его автомобилей ГАЗ М-21 "Волга" в беспилотный.
При этом глава государства шутливо предположил, как будет использоваться машина после такой модификации.
— Как такси будем использовать? Зарабатывать будем? — спросил ученика центра "Сириус" президент. — Ну, мы подумаем, как использовать. Я согласен, договорились.
Владимир Путин указал в своей декларации о доходах, что владеет двумя автомобилями ГАЗ М-21 "Волга".
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