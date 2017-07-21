Около тела Честера Беннингтона полиция обнаружила недопитую бутылку спиртного

41-летний музыкант повесился в собственном доме в Лос-Анджелесе в день рождения своего покойного друга Криса Корнелла.

Сотрудники полиции, прибывшие в дом вокалиста рок-группы Linkin Park после сообщения о его гибели, обнаружили рядом с телом Честера Беннингтона недопитую бутылку. Позже выяснилось, что в ней находился алкоголь, передаёт TMZ. Как сообщает издание, следов наркотических веществ в комнате, где свёл счёты с жизнью известный музыкант, не было.

Ранее Лайф писал, что Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла, который совершил самоубийство в мае.