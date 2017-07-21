Лавров: С Джоном Керри мы смеялись много

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что у него были хорошие отношения с бывшим госсекретарём США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News, что много смеялся с бывшим госсекретарём Соединённых Штатов Джоном Керри. Таким образом он ответил на вопрос о том, что выглядит хмурым на фотографиях с членами администрации Барака Обамы, в то время как весел на снимках с представителями администрации Трампа.

— Я не видел фотографий, глядя на которые, можно сказать, что я выгляжу довольным или недовольным. Если я на них смеюсь, то мой собеседник, вероятно, отпустил какую-нибудь шутку. Если же улыбки на моём лице нет, возможно, мой партнёр говорит что-нибудь скучное или же просит меня обдумать какой-нибудь серьёзный вопрос. Тогда я не смеюсь. С Джоном Керри, например, мы смеялись много, — сообщил интервьюеру Лавров.

По словам главы российского МИД, у экс-госсекретаря отличное чувство юмора.

— У нас были хорошие личные отношения, и при этом мы усердно работали для решения стоящих перед нами задач, будь то Сирия или какой-то другой вопрос, — пояснил Лавров.