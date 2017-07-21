Минфин США ввёл санкции против россиянина за связи с ИГИЛ

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Минфин США ввёл санкции против россиянина за связи с ИГИЛ

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

По данным ведомства, Малик Барханоев, находясь в сирийском Манбидже, заявлял о том, что связан с боевиками.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении гражданина России Малика Барханоева, который обвиняется в связях с ИГИЛ*. По информации ведомства, уроженец Ингушетии приехал в Турцию, после чего направился в Сирию в тренировочный лагерь боевиков.

— После завершения подготовки Барханоев присоединился к группировке ИГИЛ в Сирии, — говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что Малик Барханоев, известный в рядах террористов под прозвищем Саифуддин Ингуши, родился в 1992 году в Ингушетии в станице Орджоникидзевской (сейчас город Сунжа).

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.

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