Спайсер будет исполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома до конца августа

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Спайсер будет исполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома до конца августа

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Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер. Фото: ©REUTERS/JOSHUA ROBERTS

Как отмечают СМИ, большая часть брифингов, проведение которых взяла на себя заместитель Спайсера Сара Хакаби Сандерс, проходила без камер.

Шон Спайсер, ранее объявивший о своей отставке, заявил, что будет будет исполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома до конца августа. Об этом он сообщил на своей страничке в "Твиттере".

— Для меня было честью и привилегией служить президенту Дональду Трампу и нашей удивительной стране. Я продолжу службу до конца августа, — заявил Спайсер.

Напомним, по словам Спайсера, его отставка связана с назначением на пост директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

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