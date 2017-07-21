Спайсер будет исполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома до конца августа

Как отмечают СМИ, большая часть брифингов, проведение которых взяла на себя заместитель Спайсера Сара Хакаби Сандерс, проходила без камер.

Шон Спайсер, ранее объявивший о своей отставке, заявил, что будет будет исполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома до конца августа. Об этом он сообщил на своей страничке в "Твиттере".

— Для меня было честью и привилегией служить президенту Дональду Трампу и нашей удивительной стране. Я продолжу службу до конца августа, — заявил Спайсер.

It's been an honor & a privilege to serve @POTUS @realDonaldTrump & this amazing country. I will continue my service through August — Sean Spicer (@PressSec) 21 июля 2017 г.

Напомним, по словам Спайсера, его отставка связана с назначением на пост директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.