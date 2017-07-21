Спайсер будет исполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома до конца августа

Шон Спайсер, ранее объявивший о своей отставке, заявил, что будет будет исполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома до конца августа. Об этом он сообщил на своей страничке в "Твиттере".
— Для меня было честью и привилегией служить президенту Дональду Трампу и нашей удивительной стране. Я продолжу службу до конца августа, — заявил Спайсер.
It's been an honor & a privilege to serve @POTUS @realDonaldTrump & this amazing country. I will continue my service through August— Sean Spicer (@PressSec) 21 июля 2017 г.
Напомним, по словам Спайсера, его отставка связана с назначением на пост директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.
- Популярные
- По времени