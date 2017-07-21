Российских туристов призвали быть осторожнее в Турции и Греции

Минувшей ночью в районе Эгейского моря между юго-западным побережьем Турции и греческими островами произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Туристов из РФ призвали быть осторожнее во время отдыха в Турции и Греции. Об этом сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на сообщение Ростуризма.

— Федеральное агентство по туризму призывает граждан, находящихся на территории Турции и Греции, сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относиться к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в ночь на пятницу землетрясение у западного побережья Турции вызвало небольшое цунами. После сейсмического толчка произошло более 20 афтершоков. Два человека на греческом острове Кос погибли. Среди них нет граждан России.