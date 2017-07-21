Секс, борщ и слёзы. Эксперты рассказали, как женщины манипулируют мужчинами

50% участниц опроса говорят о том, чего хотят напрямую, а 23% манипулируют мужчинами с помощью секса.

Специалисты центра "Секс.рф" выяснили, как часто женщины манипулируют мужчинами с помощью секса. Как передаёт портал "Дни.ру", подобный метод для исполнения желаний используют 23% представительниц прекрасного пола.

50% участниц опроса говорят о том, чего хотят, напрямую, а 19% становятся на время "идеальными", пока возлюбленный не поймёт намёка. 3% манипулируют мужчинами, рассказывая о том, что желаемая вещь есть у подруг, ещё 3% давят на жалость и 2% устраивают истерики.

Отмечается также, что чем больше в жизни женщины секса, тем больше она просит у своего возлюбленного.

— При сексе более пяти раз в неделю таких интриганок нашлось целых 20%. Один-три раза в неделю — 18%. Чем меньше секса у женщины в жизни, тем чаще она не ждёт чуда и справляется сама, — рассказали специалисты, отмечая, что зачастую дамы используют это в качестве инструмента манипулирования неосознанно.

Исследования показали, что к манипулированию сексом 46% представительниц слабого пола прибегают, полагаясь на свой жизненный опыт, 29% участниц опроса изучали материалы по мужской психологии, 14% узнают об уловках из женских журналов и форумов. 6% опрошенных повторяют сценарий отношений родителей, а ещё 5% прислушиваются к советам подруг.

Однако мужчины также прибегают к манипулированию. 46% становятся на время "идеальными", чтобы получить желаемое, 32% пытаются подкупить возлюбленную подарками и приглашениями в ресторан, 13% используют секс, 7% — истерики, а ещё 7% угрожают уйти к другой женщине.