Гравитационная аномалия после Большого взрыва была воссоздана в лаборатории

Команда физиков из нескольких стран считает это серьёзным прорывом в изучении теории струн.

Учёные из Европы и США создали необычный материал, содержащий внутри своеобразный аналог гравитационных аномалий, существовавших во время Большого взрыва и, вероятно, связанных с тайной исчезновения антиматерии из Вселенной. Физики считают это серьёзным прорывом в изучении теории струн. Об этом сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на журнал Nature.

— Нам впервые удалось воспроизвести на Земле эту фундаментальную квантовую аномалию, что крайне важно для развития наших представлений о природе Вселенной. Теперь мы можем построить новые электронные приборы, работе которых не будут мешать те феномены, которые мы раньше считали непреодолимыми, — заявил Йоханнес Гут из Гамбургского университета.

Изменение характеристик гравитационного поля, которое казалось невозможным в сегодняшних условиях, получилось воссоздать с помощью полуметаллов Вейля. В лабораторном аналоге аномалии кристаллы фосфида ниобия подвергались не гравитационному, а равнозначному температурному воздействию.

— Эту аномалию настолько трудно обнаружить, что даже косвенные свидетельства её присутствия на Земле являются серьёзным прорывом, — пояснил учёный из США Адольфо Грушин.

Открытие потенциально может помочь проверить теорию струн и создать более мощные вычислительные системы.