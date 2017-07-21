Мэттис считает, что главарь ИГИЛ жив

По словам Джеймса Мэттиса, Абу Бакр аль-Багдади объявил США войну и заплатит за это.

Министр обороны США Джеймс Мэттис предположил, что главарь террористической организации ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади жив. Об этом сообщает Washington Post.

— Я думаю, что Багдади жив. Я поверю в обратное, когда мы будем знать, что мы его убили, — сказал глава оборонного ведомства.

Напомним, ранее иракский телеканал сообщил о смерти главаря группировки, разместив на своём сайте его посмертные фото. Позже факт смерти аль-Багдади подтвердили и сами боевики. Представители курдских сил заявили, что главарь ИГИЛ жив и укрывается к югу от Ракки.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.