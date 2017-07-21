Спецпредставитель США посетит восток Украины 21 июля

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетит восток страны 21 июля. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

— 24 июля он прибудет в Киев на встречу с украинскими властями, чтобы обсудить суверенитет Украины и её территориальную целостность, — говорится в сообщении.

После этого Волкер посетит Брюссель — для встречи с официальными представителями ЕС и НАТО по урегулированию ситуации на Украине, Вену — для переговоров с ОБСЕ, Лондон — здесь он проведёт консультации с британскими чиновниками по украинскому вопросу.