Глава Палестины заявил о замораживании всех контактов с Израилем

Аббас призвал Совбез ООН принять шаги по защите религиозных святынь в Восточном Иерусалиме.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил о "замораживании всех контактов с израильской стороной". Об этом говорилось в его телеобращении к народу, сообщает ТАСС.

По словам Аббаса, это решение останется в силе до тех пор, "пока израильское правительство не отменит принятых им мер против мечети Аль-Акса и палестинского народа в целом".

Напомним, обострение ситуации произошло из-за установки металлодетекторов у входа на территорию третьей по значимости святыни ислама — мечети Аль-Акса. Этим оказались недовольны многие арабы-мусульмане. В свою очередь, усиление мер безопасности вызвано убийством на прошлой неделе двух израильских полицейских в историческом центре Иерусалима.