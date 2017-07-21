Белый дом: Трамп не собирается препятствовать расследованию "дела РФ"

По словам представителей пресс-службы американского президента, он ждёт скорейшего завершения расследования ФБР о приписываемых ему связях с Кремлём.

Президент США Дональд Трамп не собирается препятствовать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о его предполагаемых связях с Россией. Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский лидер ждёт скорейшего завершения всех разбирательств.

— Президент никакого отношения к этим слухам не имеет и хочет, чтобы Мюллер как можно скорее завершил своё расследование, — прокомментировала первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

Ранее сообщалось, что команда Трампа ведёт собственное расследование, направленное против Мюллера. По данным СМИ, окружение американского президента занимается поиском конфликтов интересов, которые они могут пустить в ход для дискредитации расследования или использовать для увольнения спецпрокурора и некоторых членов его команды.