Белый дом: Трамп не собирается препятствовать расследованию "дела РФ"

Президент США Дональд Трамп не собирается препятствовать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о его предполагаемых связях с Россией. Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский лидер ждёт скорейшего завершения всех разбирательств.
— Президент никакого отношения к этим слухам не имеет и хочет, чтобы Мюллер как можно скорее завершил своё расследование, — прокомментировала первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.
Ранее сообщалось, что команда Трампа ведёт собственное расследование, направленное против Мюллера. По данным СМИ, окружение американского президента занимается поиском конфликтов интересов, которые они могут пустить в ход для дискредитации расследования или использовать для увольнения спецпрокурора и некоторых членов его команды.
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