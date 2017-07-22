Астрономы нашли причину странных сигналов от близкого к Земле красного карлика

Ранее эксперты уже выражали мнение, что необычная звёздная активность может оказаться не более чем пойманными помехами земного происхождения.

Учёные пролили свет на загадочные сигналы, пойманные, предположительно, от звезды Росс 128, которая находится на расстоянии 11 световых лет от Земли. Полученные данные опровергли возникшие ранее теории, что сигналы могут быть связаны с открытием новой жизни.

По словам астрономов, странное явление, взбудоражившее общественность, оказалось всего лишь помехой от удалённого спутника, находящегося на околоземной орбите.

— Однако многие люди больше интересовались сигналами как потенциальным доказательством передач от внеземной разумной цивилизации, — сообщил директор лаборатории планетарной среды Университета Пуэрто-Рико Авель Мендес.

По словам экспертов, необычные сигналы были приняты за звёздную активность из-за близкого расположения красного карлика к месту размещения геостационарных спутников.

Красный карлик Росс 128 находится в созвездии Девы и примерно в 2800 раз тусклее Солнца. Увидеть его с Земли невооружённым глазом невозможно.