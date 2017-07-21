Вертолёт или мотоцикл? Рогозин предложил выбрать транспорт для визита в Молдавию

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Вертолёт или мотоцикл? Рогозин предложил выбрать транспорт для визита в Молдавию

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Фото: Facebook/Дмитрий Рогозин

Ранее власти республики приняли решение запретить визит российской делегации в Кишинёв на самолёте Минобороны РФ.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил властям Молдавии выбрать вид транспорта, на котором он сможет прибыть в страну.

— Премьер Молдавии считает, что "Рогозин не должен прилетать на военном самолёте". Хорошо. Тогда на выбор молдавских властей: вертолёт или мотоцикл? — написал вице-премьер в "Фейсбуке", приложив фотографии, на которых он рядом с мотоциклом и в кабине вертолёта.

Как ранее писал Лайф, сам Рогозин не собирается отменять свой визит в Молдавию, несмотря на письмо Министерства иностранных дел и европейской интеграции о решении местных властей запретить визит российской делегации в Кишинёв.

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