Вертолёт или мотоцикл? Рогозин предложил выбрать транспорт для визита в Молдавию

Ранее власти республики приняли решение запретить визит российской делегации в Кишинёв на самолёте Минобороны РФ.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил властям Молдавии выбрать вид транспорта, на котором он сможет прибыть в страну.

— Премьер Молдавии считает, что "Рогозин не должен прилетать на военном самолёте". Хорошо. Тогда на выбор молдавских властей: вертолёт или мотоцикл? — написал вице-премьер в "Фейсбуке", приложив фотографии, на которых он рядом с мотоциклом и в кабине вертолёта.

Как ранее писал Лайф, сам Рогозин не собирается отменять свой визит в Молдавию, несмотря на письмо Министерства иностранных дел и европейской интеграции о решении местных властей запретить визит российской делегации в Кишинёв.