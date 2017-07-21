Додон не подпишет закон о запрете российских новостных программ в Молдавии

Ранее президент Молдавии назвал внесение документа в парламент страны очередной провокацией Демпартии страны.

Президент Молдавии Игорь Додон заверил, что не подпишет законопроект, предусматривающий исключение в стране российских новостных и аналитических программ из эфира.

— Этот законопроект не пройдёт. Даже если они проголосуют два раза, я этот законопроект не подпишу. Если они захотят идти на референдум по снятию президента в связи с этим вопросом, то уверен, что они всё равно не смогут протащить этот закон, — заявил президент Молдавии.

Додон также заявил, что правящей проевропейской коалиции, которой, согласно опросам, не доверяет около 80% населения, не удастся отстранить главу государства от власти. По словам президента, если представители захотят отстранить его от власти посредством референдума по вотуму недоверия, он этот референдум выиграет.

Напомним, законопроект об ограничении российского телевещания был внесён в молдавский парламент 13 июня. Инициаторами рассмотрения документа в парламенте стали представители Демократической партии страны, которые объяснили свой шаг необходимостью "обеспечения информационной безопасности страны".