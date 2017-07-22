На Украине радиостанции оштрафовали за отсутствие песен на государственном языке

Вещатели нарушили закон, согласно которому 25% объёма песен должно быть выделено под произведения на украинском.

Радиостанции "Громадьске радио" и "Буковинську хвилю" оштрафовали за отсутствие песен на государственном языке в эфире, сообщает пресс-служба Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В соответствии с действующим в стране законом в эфире радиостанции доля украинских песен от общего объёма произведений в день должна составлять не менее 25%, а также не менее 25% числа песен в каждом промежутке времени между 07:00 и 14:00 и между 15:00 и 22:00.

В ходе проверки оказалось, что 2 апреля в эфире "Громадьского радио" в промежутке от 15:00 до 22:00 украинских песен не звучало вообще. Радиостанции предстоит выплатить штраф в размере 1751,36 грн (5% от лицензионного сбора).

Показатели "Буковинськой хвили" 2 июня оказались немного ниже требуемых: в промежутке с 15:00 до 22:00 в эфир поставили 24,7% на украинском. Штраф для компании составит 4420,50 грн.