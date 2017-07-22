Владельца "Ведомостей" Демьяна Кудрявцева лишили гражданства РФ

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Владельца "Ведомостей" Демьяна Кудрявцева лишили гражданства РФ

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Демьян Кудрявцев. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Ранее СМИ сообщили, что решение об аннулировании гражданства было принято МВД ещё в феврале.

Члену совета директоров газеты "Ведомости" Демьяну Кудрявцеву аннулировали гражданство России. Сам Кудрявцев подтвердил эту информацию в разговоре с Русской службой Би-би-си.

— Аннулировано, я подтверждаю, да, — заявил он.

Ранее РБК со ссылкой на письмо, якобы отправленное Кудрявцеву из МВД, сообщило, что решение о лишении его российского гражданства было принято ведомством ещё 2 февраля 2017 года. По данным СМИ, паспорт РФ Кудрявцев сдал 16 марта.

Основанием для таких мер послужило решение суда, который признал ложными сведения, указанные Кудрявцевым в анкете на получение гражданства РФ семь лет назад. Сам бизнесмен отрицает подачу информации, не соответствующей действительности.

По данным РБК, у Кудрявцева остаётся гражданство Израиля.

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