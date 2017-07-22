Власти Германии объявили о срыве "хлебного перемирия" в Донбассе

МИД ФРГ опасается риска ещё большего обострения конфликта и захождения в тупик всего политического процесса.

В МИД Германии считают, что все попытки достигнуть перемирия на востоке Украины провалились. Причиной краха "хлебного перемирия" немецкие власти называют отсутствие воли у обеих конфликтующих сторон.

Также в Германии опасаются обострения столкновений в Донбассе, так как каждый день на востоке Украины сообщают о жертвах, в том числе среди гражданского населения.

— Мы призываем все стороны немедленно реализовать имеющиеся договорённости. В противном случае они рискуют получить эскалацию военного конфликта, которая приведёт к смерти множества людей, и полную остановку политического процесса, — заявили в МИД ФРГ.

В ходе "хлебного перемирия", согласованного в Минске, украинская и донецкая стороны должны были соблюдать режим тишины в Донбассе с 24 июня по 31 августа — на время сбора урожая.