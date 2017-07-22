В ЦРУ подтвердили прекращение помощи США сирийской оппозиции

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп принял решение прекратить программу ЦРУ по вооружению и обучению оппозиции в САР.

Глава командования спецоперациями ВС США генерал Рэймонд Томас подтвердил, что ЦРУ прекращает финансирование программы по поддержке умеренной сирийской оппозиции. Он назвал этот шаг очень тяжёлым, сообщает Reuters.

— Это было, я думаю, основано на оценке характера программы, её целей и жизнеспособности, — заявил генерал на Форуме по безопасности в Колорадо. — Из того, что я знаю об этой программе и о решении закрыть её, это абсолютно не подачка русским.

Комментарий Томаса стал первым официальным заявлением после сообщений СМИ на эту тему. Напомним, по данным Washington Post, около месяца назад президент США Дональд Трамп принял решение прекратить программу ЦРУ по вооружению и обучению сирийской оппозиции.