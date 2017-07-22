Гавайцев будут обучать правилам поведения на случай удара КНДР

По словам руководителя Агентства по чрезвычайным ситуациям Гавайев, жителям штата нужно быть готовыми к худшему, как если бы речь шла об урагане или цунами.

На Гавайях начинают готовить население к возможному ядерному удару со стороны КНДР.

По данным Daily Mail, в школах намерены ввести занятия, призванные продемонстрировать, как необходимо вести себя в случае подобного шага со стороны Пхеньяна. По данным ряда СМИ, инструктаж, судя по всему, будет очень напоминать тренировочные эвакуации во времена холодной войны, а также занятия, на которых отрабатывается поведение в случае стрельбы в учебном заведении.

— Мы точно не знаем возможностей или намерений северокорейского правительства, но очевидно, что оно пытается развивать баллистические ракеты, которые, вероятно, однажды достигнут территории нашего штата, — сказал глава Агентства по чрезвычайным ситуациям Гавайев Верн Мияги.

Согласно информации, скоро в штате начнут проверять работу аварийных сирен и систем оповещения, через которые будут делаться объявления "Вам необходимо зайти в здание и далее следить за информацией".