В Лос-Анджелесе вертолёт рухнул на улицу

В США небольшой вертолёт Robinson R44 потерпел крушение прямо на одной из улиц Лос-Анджелеса. Об этом сообщает телеканал Fox 11. При аварии пострадали четыре человека, находившиеся на борту. Их травмы не представляют угрозу для жизни.

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, при падении вертолёт не загорелся. Никто из находившихся на земле также не пострадал.

По данным Национальной вертолётной службы, вертолёты Robinson R44 используются для чартерных рейсов, авиационной кинематографии и инженерных услуг.

Полиция выясняет обстоятельства крушения воздушного транспорта.