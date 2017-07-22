В Лос-Анджелесе вертолёт рухнул на улицу

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В Лос-Анджелесе вертолёт рухнул на улицу

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В США небольшой вертолёт Robinson R44 потерпел крушение прямо на одной из улиц Лос-Анджелеса. Об этом сообщает телеканал Fox 11. При аварии пострадали четыре человека, находившиеся на борту. Их травмы не представляют угрозу для жизни.

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, при падении вертолёт не загорелся. Никто из находившихся на земле также не пострадал.

По данным Национальной вертолётной службы, вертолёты Robinson R44 используются для чартерных рейсов, авиационной кинематографии и инженерных услуг.

Полиция выясняет обстоятельства крушения воздушного транспорта.

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