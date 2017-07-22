Трамп пригрозил Ирану серьёзными последствиями за отказ вернуть американцев

Читайте также

Трамп пригрозил Ирану серьёзными последствиями за отказ вернуть американцев

207

Дональд Трамп. Фото: Фото: ©REUTERS/Carlos Barria

Речь идёт о бывшем сотруднике правоохранительных органов Роберте Левинсоне и бизнесменах Сиамаке и Бакере Намази.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ожидают серьёзные последствия, если власти страны не освободят задержанных в стране граждан США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

— Президент Трамп обеспечит Иран серьёзными последствиями, если все несправедливо задержанные американские граждане не будут освобождены и возвращены домой, — говорится в заявлении пресс-службы.

Американский лидер требует освободить бывшего сотрудника правоохранительных органов Роберта Левинсона, находящегося в Иране более 10 лет, а также бизнесменов Сиамака и Бакера Намази.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!