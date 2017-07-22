Трамп пригрозил Ирану серьёзными последствиями за отказ вернуть американцев

Речь идёт о бывшем сотруднике правоохранительных органов Роберте Левинсоне и бизнесменах Сиамаке и Бакере Намази.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ожидают серьёзные последствия, если власти страны не освободят задержанных в стране граждан США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

#BREAKING US warns of 'new and serious consequences' if Iran does not return Americans — AFP news agency (@AFP) 21 июля 2017 г.

— Президент Трамп обеспечит Иран серьёзными последствиями, если все несправедливо задержанные американские граждане не будут освобождены и возвращены домой, — говорится в заявлении пресс-службы.

BREAKING: President Trump warns US ready to impose serious consequences on Iran unless all imprisoned American citizens released — Lisa Daftari (@LisaDaftari) 21 июля 2017 г.

Американский лидер требует освободить бывшего сотрудника правоохранительных органов Роберта Левинсона, находящегося в Иране более 10 лет, а также бизнесменов Сиамака и Бакера Намази.