Linkin Park отменила тур по Северной Америке после смерти Честера Беннингтона

Накануне, за несколько часов до известий о самоубийстве Беннингтона, коллектив выпустил новый клип.

Группа Linkin Park отменила тур по Северной Америке после самоубийства её фронтмена Честера Беннингтона, сообщает TMZ со ссылкой на представителя музыкантов.

По его словам, члены коллектива были "настолько опустошены случившимся, что не могли думать о будущем туре", который должен был стартовать на следующей неделе. Фанатам вернут деньги за билеты.

Как сообщал Лайф, солист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля. Тело известного музыканта нашли в его доме в Палос Вердесе в Лос-Анджелесе. Честеру был 41 год.