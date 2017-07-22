Палата представителей США может согласовать новые санкции против РФ уже сегодня

Также в законопроекте будут прописаны положения, которые ограничат возможности президента США в вопросах снятия запретов.

Палата представителей США уже сегодня может договориться о поправках к законопроекту об антироссийских санкциях. Как заявили представители обеих партий, переговорщики могут достичь соглашения в течение ближайших часов. Об этом сообщает издание The Hill.

Напомним, законопроект был одобрен в сенате в июне и собрал 98 голосов. Пакет санкций включает новые ограничения в отношении России и Ирана.

Кроме того, новый закон может значительно усложнить для Дональда Трампа возможность снятия запретов с России. По словам конгрессменов, это даст президенту США возможность "более решительно вести дела с Москвой".

Обеспокоенность введением новых запретов в адрес России уже выразили американские нефтегазовые и энергетические компании. По словам их представителей, в будущем это неприятно скажется на экономике США. Ранее в Белом доме также высказались против ограничения возможностей Дональда Трампа в вопросе снятия санкций.