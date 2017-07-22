Спецслужбы проверяют информацию о хлопке в жилом доме на юго-западе Москвы

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Спецслужбы проверяют информацию о хлопке в жилом доме на юго-западе Москвы

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Жильцы дома на улице Новомарьинской услышали громкий хлопок на первом этаже здания.

Соседи позвонили в полицию и сообщили о происшествии и повреждениях квартиры. Информация о пострадавших уточняется.

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