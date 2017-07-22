Мадуро инкогнито проехал по улицам Каракаса, чтобы показать провал забастовки

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Мадуро инкогнито проехал по улицам Каракаса, чтобы показать провал забастовки

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Ранее венесуэльская оппозиция и её сторонники объявили 24-часовую забастовку, требуя от правительства отменить выборы в Конституционную ассамблею.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сам сел за руль авто и вместе с первой леди Синтией Флорес инкогнито проехал по улицам Каракаса, чтобы показать, что объявленная оппозицией забастовка провалилась.

— Я еду по героическому Каракасу, люди и справа и слева работают, чтобы мир знал, что они (оппозиция) обманывают людей, — сказал Мадуро.

Лидер также отметил, что даже "Макдоналдс" продолжает работу.

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