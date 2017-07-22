Мадуро инкогнито проехал по улицам Каракаса, чтобы показать провал забастовки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сам сел за руль авто и вместе с первой леди Синтией Флорес инкогнито проехал по улицам Каракаса, чтобы показать, что объявленная оппозицией забастовка провалилась.
— Я еду по героическому Каракасу, люди и справа и слева работают, чтобы мир знал, что они (оппозиция) обманывают людей, — сказал Мадуро.
El Gobierno Bolivariano junto al pueblo, derrotando con Trabajo y compromiso patriota a los enemigos de Venezuela pic.twitter.com/rt2E9WDcDJ— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 июля 2017 г.
Лидер также отметил, что даже "Макдоналдс" продолжает работу.
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