Мадуро инкогнито проехал по улицам Каракаса, чтобы показать провал забастовки

Ранее венесуэльская оппозиция и её сторонники объявили 24-часовую забастовку, требуя от правительства отменить выборы в Конституционную ассамблею.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сам сел за руль авто и вместе с первой леди Синтией Флорес инкогнито проехал по улицам Каракаса, чтобы показать, что объявленная оппозицией забастовка провалилась.

— Я еду по героическому Каракасу, люди и справа и слева работают, чтобы мир знал, что они (оппозиция) обманывают людей, — сказал Мадуро.

El Gobierno Bolivariano junto al pueblo, derrotando con Trabajo y compromiso patriota a los enemigos de Venezuela pic.twitter.com/rt2E9WDcDJ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 июля 2017 г.

Лидер также отметил, что даже "Макдоналдс" продолжает работу.