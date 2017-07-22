Экс-глава Нацразведки США опасается, что Трамп "сделает Россию вновь великой"

Бывший директор Нацразведки США Джеймс Клэппер выразил опасения, что американский президент Дональд Трамп выполнит свои предвыборные обещания, однако касаться они будут России. Об этом он заявил на Форуме по безопасности в Аспене, в котором также принимает участие экс-глава ЦРУ Джон Бреннан.
Таким образом экс-глава ведомства ответил на вопрос о том, воспринимает ли Трамп серьёзно "российскую угрозу".
— Трудно сказать. Я спрашиваю себя, не хочет ли он сделать Россию вновь великой. Иногда я на самом деле задаюсь вопросом, воспринимает ли он это серьёзно и ясно, как (директор нацразведки) Дэн Коутс и (директор ЦРУ) Майк Помпео, — сказал Клэппер.
Напомним, в адрес России со стороны США неоднократно звучали обвинения в попытке вмешаться в американские выборы, кроме того, СМИ регулярно распространяют сообщения о "связях" избирательного штаба Трампа с Россией.
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