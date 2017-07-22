Самолёт с автором сериала "Клиника" на борту аварийно сел на Гудзон

В Нью-Йорке морской легкомоторный самолёт совершил аварийное приземление на реку Гудзон. Об этом сообщает Daily News. Как передаёт спасательная служба, спасены все семь человек.

Среди пассажиров самолёта был американский телевизионный сценарист, один из создателей сериала "Клиника" Билл Лоуренс вместе с семьёй. После эвакуации Билл опубликовал фотографию на своей странице в "Инстаграме" с хештегом "Счастливчик".

Our sea plane. Going to go drink tequila continuously. #Lucky Публикация от Bill Lawrence (@vdoozer) Июл 21 2017 в 2:50 PDT

По сообщениям полиции, никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.