На севере Москвы горит жилой дом

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На севере Москвы горит жилой дом

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Жилой дом загорелся на Бескудниковском бульваре. Пожарные тушат балконы сразу на трёх этажах — с шестого по восьмой.

Из здания спасатели эвакуировали около 50 человек. Информация о пострадавших уточняется.

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