На севере Москвы горит жилой дом

Жилой дом загорелся на Бескудниковском бульваре. Пожарные тушат балконы сразу на трёх этажах — с шестого по восьмой.
Из здания спасатели эвакуировали около 50 человек. Информация о пострадавших уточняется.
- Популярные
- По времени
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.