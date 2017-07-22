СМИ: Интерпол предупредил о 173 боевиках, которые могут готовить теракты в ЕС

Европейские спецслужбы обеспокоены, что по мере того, как группировка сдаёт позиции, растёт риск прибытия в Европу террористов-одиночек.

Интерпол составил список из 173 боевиков ИГИЛ*, которые могли пройти подготовку для совершения терактов в Европе. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документ.

Список, разосланный Интерполом ещё 27 мая, определяет группу террористов, которые "могут быть обучены собирать и размещать самодельные взрывные устройства", детонация которых может повлечь серьёзные травмы или гибель людей.

Отмечается, что эти данные были собраны американской разведкой в ходе кампаний в Сирии и Ираке. Материал был передан ФБР, которое, в свою очередь, отправило список Интерполу для глобального обмена.

Издание отмечает, что пока нет никаких доказательств того, что люди из списка уже пересекли границу.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.