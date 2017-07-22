Коронер подтвердил причину смерти Честера Беннингтона

Коронер Лос-Анджелеса подтвердил, что причиной смерти фронтмена Linkin Park стала асфиксия. Об этом сообщает Billboard.
Напомним, 20 июля домработница исполнителя обнаружила его мёртвым. Согласно информации, в момент суицида Честер находился дома один. Также в комнате была обнаружена бутылка с недопитым алкоголем.
Ранее Лайф писал, что Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла, который совершил самоубийство в мае.
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