Коронер подтвердил причину смерти Честера Беннингтона

В настоящий момент не сообщается, когда будет произведено вскрытие тела музыканта. Как сообщалось ранее, в комнате, где находился солист группы, не было найдено следов наркотических веществ.

Коронер Лос-Анджелеса подтвердил, что причиной смерти фронтмена Linkin Park стала асфиксия. Об этом сообщает Billboard.

Напомним, 20 июля домработница исполнителя обнаружила его мёртвым. Согласно информации, в момент суицида Честер находился дома один. Также в комнате была обнаружена бутылка с недопитым алкоголем.

Ранее Лайф писал, что Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла, который совершил самоубийство в мае.