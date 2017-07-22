В США 7-летняя девочка сама села за руль, чтобы привезти в больницу отца

Ребёнок, находившийся на коленях у родителя, сам управлял транспортным средством.

Житель Нью-Йорка, находясь за рулём автомобиля, потерял сознание из-за передозировки опиоидов. Его семилетняя дочь успела выхватить руль и спасти их жизни. Об этом сообщает Daily News.

Юного водителя остановили сотрудники медицинской помощи, когда машина с ребёнком проехала на красный свет. Медики удивились, что девочка, сидевшая на коленях у отца, управляла автомобилем.

37-летнего родителя девочки немедленно доставили в больницу. Когда мужчина пришёл в сознание, нью-йоркская полиция обвинила его в безрассудстве и опасности, которой он подверг свою дочь. Сама девочка не пострадала.