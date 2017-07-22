Американский генерал рассказал, что помешало США ликвидировать главаря ИГИЛ

В середине июня Минобороны РФ отчиталось о ликвидации аль-Багдади: лидер террористов, вероятнее всего, был уничтожен в результате авиаудара.

Глава командования спецоперациями ВС США генерал Рэймонд Томас заявил, что за последние годы американцы были близки к убийству лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, однако операцию сорвала утечка информации в СМИ.

— Были моменты времени, когда мы были особенно близки к нему, — рассказал генерал в ходе конференции по безопасности в Колорадо.

Напомним, Минобороны РФ отчиталось о ликвидации аль-Багдади в середине июня. Об этом также сообщил иракский телеканал, разместив на своём сайте его посмертные фото. Позже факт смерти аль-Багдади подтвердили и сами боевики. Представители курдских сил, в свою очередь, заявили, что главарь ИГИЛ жив и укрывается к югу от Ракки.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.