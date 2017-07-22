Кисляк провёл прощальный приём для коллег и друзей перед отъездом из США

Сергей Кисляк провёл прощальный приём для коллег и друзей перед завершением работы на должности посла России в США. Об этом сообщается в "твиттере" Посольства РФ.

Накануне возвращения Посла С.И.Кисляка в Россию в дипмиссии прошёл прощальный приём для коллег и друзей pic.twitter.com/7s7OlG1chz — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 21 июля 2017 г.

Согласно информации, занять место Сергея Кисляка может Анатолий Антонов. На время, пока его кандидатура будет согласовываться с американскими властями, обязанности посла временно будет исполнять советник-посланник.

Сергей Кисляк возглавлял российскую дипмиссию в США с 2008 года.