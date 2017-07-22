Кисляк провёл прощальный приём для коллег и друзей перед отъездом из США

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Кисляк провёл прощальный приём для коллег и друзей перед отъездом из США

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Посол РФ в США Сергей Кисляк. Фото: © РИА Новости/Алексей Агарышев

Сергей Кисляк провёл прощальный приём для коллег и друзей перед завершением работы на должности посла России в США. Об этом сообщается в "твиттере" Посольства РФ.

Согласно информации, занять место Сергея Кисляка может Анатолий Антонов. На время, пока его кандидатура будет согласовываться с американскими властями, обязанности посла временно будет исполнять советник-посланник.

Сергей Кисляк возглавлял российскую дипмиссию в США с 2008 года.

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