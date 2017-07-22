Автора компромата на Дональда Трампа вызвали на допрос в сенат

Гленн Симпсон отказался присутствовать при даче показаний из-за долго откладываемого отпуска.

Юридический комитет Сената США вызвал бывшего журналиста Гленна Симпсона для дачи показаний касательно расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом сообщает издание The Hill.

Senate Judiciary Cmte. leaders still awaiting word on if Trump Jr., Manafort and Glenn Simpson will voluntarily testify; subpoenas possible. — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 21 июля 2017 г.

Повестка, требующая присутствия экс-журналиста в сенате, была направлена после того, как Симпсон через своего адвоката отказался от добровольной дачи показаний на тему исполнения Закона о регистрации иностранных агентов. Однако в этот раз Симпсон заявил, что не будет присутствовать из-за давно планируемого отпуска.

Glenn Simpson, co-founder of firm behind Trump "dossier," says not available to attend Senate hearing "due to long held vacation plans." — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 21 июля 2017 г.

Гленн Симпсон возглавлял исследовательскую фирму Fusion GPS, к услугам которой обратились демократы в 2015 году. Американец занимался выявлением слабых сторон и сбором скандальных фактов о на тот момент ещё кандидате в президенты США Дональде Трампе.