Автора компромата на Дональда Трампа вызвали на допрос в сенат

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Автора компромата на Дональда Трампа вызвали на допрос в сенат

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS

Гленн Симпсон отказался присутствовать при даче показаний из-за долго откладываемого отпуска.

Юридический комитет Сената США вызвал бывшего журналиста Гленна Симпсона для дачи показаний касательно расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом сообщает издание The Hill.

Повестка, требующая присутствия экс-журналиста в сенате, была направлена после того, как Симпсон через своего адвоката отказался от добровольной дачи показаний на тему исполнения Закона о регистрации иностранных агентов. Однако в этот раз Симпсон заявил, что не будет присутствовать из-за давно планируемого отпуска.

Гленн Симпсон возглавлял исследовательскую фирму Fusion GPS, к услугам которой обратились демократы в 2015 году. Американец занимался выявлением слабых сторон и сбором скандальных фактов о на тот момент ещё кандидате в президенты США Дональде Трампе.

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