Клэппер назвал Россию "экзистенциальной угрозой" для США

Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер назвал Россию "экзистенциальной угрозой" для Вашингтона. Такое мнение он озвучил в ходе Форума по безопасности в Аспене.
По словам экс-главы ведомства, он на протяжении долгого времени "знаком с русскими" и не может положительно отозваться об этом опыте.
— Возможно, я не самый объективный наблюдатель. Но я думаю, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для нашей страны, — сказал Клэппер, заявив, что Россия обладает "агрессивной программой модернизации ядерных стратегических сил".
Позднее он также отметил, что Северная Корея, к примеру, не представляет для США угрозы "в той же степени".
В ходе конференции Клэппер также заявил, что иногда ему кажется, будто президент США собирается "сделать Россию вновь великой".
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