Клэппер назвал Россию "экзистенциальной угрозой" для США

Буквально перед этими словами экс-глава нацразведки выразил опасение по поводу того, что президент США может "сделать Россию вновь великой".

Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер назвал Россию "экзистенциальной угрозой" для Вашингтона. Такое мнение он озвучил в ходе Форума по безопасности в Аспене.

По словам экс-главы ведомства, он на протяжении долгого времени "знаком с русскими" и не может положительно отозваться об этом опыте.

— Возможно, я не самый объективный наблюдатель. Но я думаю, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для нашей страны, — сказал Клэппер, заявив, что Россия обладает "агрессивной программой модернизации ядерных стратегических сил".

Позднее он также отметил, что Северная Корея, к примеру, не представляет для США угрозы "в той же степени".

В ходе конференции Клэппер также заявил, что иногда ему кажется, будто президент США собирается "сделать Россию вновь великой".