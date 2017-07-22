Спайсер поделился чувствами после ухода из Белого дома

В комментарии американским СМИ он также подтвердил, что президент США Дональд Трамп просил его остаться.

Шон Спайсер, накануне объявивший об уходе с должности пресс-секретаря Белого дома, в интервью ABC рассказал, что чувствует облегчение после этого решения.

— Как вы думаете, как я себя чувствую? Я чувствую облегчение. С организационной точки зрения им нужна перезагрузка, — отметил он, заявив также, что теперь хочет больше времени проводить с семьёй.

Как сообщал Лайф, 21 июля Дональд Трамп утвердил отставку Шона Спайсера с поста пресс-секретаря Белого дома. Новой главой пресс-службы назначена Сара Сандерс.