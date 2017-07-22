Директор Белого дома по коммуникациям почистил свой "твиттер" от критики Трампа

Энтони Скарамуччи во время регулярного пресс-брифинга извинился перед президентом за ранее высказанную критику и заверил, что теперь у американского лидера не будет проблем с прессой.

Новый директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи удалил со своей страницы в "Твиттере" все сообщения, в которых критиковал Дональда Трампа. Об этом пишет издание The Hill.

В твитах за прошлые годы Скарамуччи называл Трампа "странным парнем" и "неприятным политиком". Также в своих постах он открыто поддерживал Хиллари Клинтон. После назначения на высокий пост Скарамуччи также принялся блокировать журналистов, которые с помощью скриншотов сразу принялись напоминать чиновнику о его старых сообщениях в адрес президента США.

— Я был неопытным человеком в политике. Поддерживал другого кандидата. Если вы меня слышите, мистер президент, я лично извиняюсь за это в пятидесятый раз. Надеюсь, однажды он забудет об этом, — прокомментировал Скарамуччи.

По мнению пользователей соцсети, Скарамуччи тщательно чистит свой "твиттер" только от политически противоречивых записей, чтобы ничто не могло нанести ущерб его новой должности. Именно поэтому самый загадочный твит политика по-прежнему остаётся в архивах его аккаунта.

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Ранее Скарамуччи, впервые появившийся перед прессой в новом амплуа, объявил о первом важном кадровом изменении в Белом доме, представив в качестве его нового пресс-секретаря Сару Сандерс.