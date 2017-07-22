На Ставрополье опрокинулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие

На Ставрополье из-за лопнувшего колеса в кювет опрокинулся микроавтобус "Мерседес" с пассажирами. ЧП произошло в Северном микрорайоне города Будённовска.
В аварии пострадало шесть человек, в том числе один ребёнок.
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На Ставрополье из-за лопнувшего колеса в кювет опрокинулся микроавтобус "Мерседес" с пассажирами. ЧП произошло в Северном микрорайоне города Будённовска.
В аварии пострадало шесть человек, в том числе один ребёнок.
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